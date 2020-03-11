Козак: Обмен пленными в Донбассе может состояться в марте

11 Март 2020 2020-03-11T23:17:12+03:00

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак участвует в трехсторонней контактной группе по Украине

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В Минске проходят переговоры по Донбассу. Россию на заседании трехсторонней контактной группы представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Главным вопросом стало урегулирование конфликта в Украине. Сторонам удалось выработать "новые механизмы взаимодействия", планируется решить конфликт политическим путем.

В течение недели в Донбассе определят новые участки для разведения сил. Удалось договориться также о третьем обмене задержанными и заключенными.

- Будет верифицирован список для обмена пленными в Донбассе, есть надежда, что он состоится в март,- сообщил Дмитрий Козак, его слова приводит ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU