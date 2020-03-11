Козак: Обмен пленными в Донбассе может состояться в марте
В Минске проходят переговоры по Донбассу. Россию на заседании трехсторонней контактной группы представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Главным вопросом стало урегулирование конфликта в Украине. Сторонам удалось выработать "новые механизмы взаимодействия", планируется решить конфликт политическим путем.
В течение недели в Донбассе определят новые участки для разведения сил. Удалось договориться также о третьем обмене задержанными и заключенными.
- Будет верифицирован список для обмена пленными в Донбассе, есть надежда, что он состоится в март,- сообщил Дмитрий Козак, его слова приводит ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU