2020-03-11T23:31:04+03:00
Происшествия

На воркутинской шахте "Заполярная-2" задымление: под землей остаются 36 человек

МЧС работает на месте, 84 человека уже вывели из шахты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спасательная операция началась около 22.00Спасательная операция началась около 22.00Фото: СОЦСЕТИ
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На воркутинской шахте "Заполярная-2" в республике Коми произошло задымление в то время, когда внутри находились рабочие. В общей сложности под землей свыше 100 человек. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС, 84 человека уже вывели наружу.

Внизу остались 36 горняков, спасатели работают на месте происшествия. Причина пожара не установлена, как и его масштабы.

По оперативным данным МЧС республики Коми, возгорание произошло на глубине 620 метров в блоке "Воркутинская" шахты "Заполярная-2".

- На место направлены 5 отделений Воркутинской Горноспасательной части - 25 человек, 6 единиц техники. Работающая смена шахты «Воркутинская» и шахты «Заполярная» выводятся на поверхность,- сказано в сообщении МЧС в официальной группе в соцсетях.

Информации о пострадавших нет. На месте работают 49 человек от МЧС, в эвакуации задействованы также спасательные группы предприятия, где работают горняки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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