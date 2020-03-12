Reuters: Три солдата погибли в результате ракетного удара по базе США в Ираке

12 Март 2020 2020-03-12T00:16:41+03:00

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По американской военной базе в Ираке вновь нанесли авиаудар. Порядка 15 ракет выпустили в сторону базы "Кэмп-Тадж", где находились войска США. Сколько из снарядов достигло цели, пока не сообщают. Однако, уже известно, что есть раненые и погибшие.

По данным Reuters, два американца и один британец получили несовместимые с жизнью травмы. Это подтвердили изданию сразу два чиновника из Белого дома.

Ранены больше десяти человек.

Это не первая атака на военные базы США в Ираке - 8 января ракеты в результате авиаудара пострадали 11 американских солдат. Атака произошла после убийства иранского генерала Сулеймани, приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Он объявил, что Сулеймани представляет опасность для американского народа и якобы стоял за нападением на американское посольство в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU