2020-03-12T16:14:44+03:00
В мире

Коронавирус учебе не помеха: Coursera дает бесплатный доступ к курсам университетов стран, пострадавшим от пандемии

Из-за распространения коронавируса в мире отменяют не только спортивные и культурные мероприятия, но и занятия в вузах и школах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за коронавируса в пострадавших странах вынуждены вводить запрет на обучение в стенах вузов и школИз-за коронавируса в пострадавших странах вынуждены вводить запрет на обучение в стенах вузов и школФото: REUTERS
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Коронавирус с 11 марта по решению ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считается пандемией. Наиболее сложная ситуация, если рассматривать страны за пределами Китая, в Италии, Южной Корее, Иране. Но этот список растет, причем в основном за счет стран Европы.

Чтобы сдержать распространение вируса, власти стран вводят "красные зоны", закрывают города и даже целые страны (как Италия) для перемещения, отменяют спортивные мероприятия, а также закрывают школы и вузы. Сколько продлится запрет, неизвестно, но эти недели студенты продолжают учиться дистанционно. Помощь им в этом решили оказать создатели образовательной платформы Coursera:

- С 12 марта мы открываем для университетов всего мира, затронутых коронавирусом, бесплатный доступ к курсам через платформу Coursera for Campus. Университеты могут регистрироваться и предоставить своим студентам возможность пройти более 3800 курсов и 400 специализаций от ведущих университетов и отраслевых партнеров, - сообщили в компании.

Доступ к курсам и лекциям бесплатный. Пока на срок до 31 июля 2020 года, но в компании обещают следить за ситуацией в мире, в случае необходимости - бесплатный период могут продлить.

Чтобы педагогам из вузов было проще понять, как выстроить онлайн-модель обучения, для них в ближайшие несколько дней проведут серию вебинаров.

- Мы как международное сообщество специалистов сферы образования считаем честью служить нашим коллегам из университетов и студенческим сообществам всего мира во время этого кризиса,- сказал Джефф Маджионкалда генеральный директор Coursera.

ИСТОЧНИК KP.RU

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