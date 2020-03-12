В Чехии заявили о готовности к "разблокировке отношений" с Россией

12 Март 2020 2020-03-12T01:32:12+03:00

В Чехии признали, что заинтересованы в скорейшем налаживании отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разгар туристического сезона в 2019 году чехи аннулировали разрешения на полеты в Прагу крупнейшим российским авиаперевозчикам

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В Чехии заявили о готовности к переговорам с Россией, чтобы "разблокировать отношения". Такое заявление опубликовали на сайте администрации президента Чехии Милоша Земана. Накануне глава государства встречался с главой кабина, спикерами парламента, министром иностранных дел. Обсуждали отношения с Россией. Итогом переговоров стало решение официально "подтвердить готовность к осмысленному и конструктивному диалогу".

Ранее у чехов возникали разного рода претензии, начиная от обвинений в кибершпионаже, заканчивая несогласием в трактовке исторических событий. В июле 2019 года власти страна и вовсе аннулировали разрешения на полеты для российских компаний, сократив фактически число туристов из России.

- Отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем, - сказано в сообщении. - Республика готова к переговорам с Россией с целью разблокирования взаимных отношений.

Чехи признали, что заинтересованы в скорейшем решении проблем. Налаживать контакты планируют уже в мае, во время визита в Москву чешкого лидера на празднования 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU