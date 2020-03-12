2020-03-12T03:22:08+03:00
В мире

После атаки на базу США в Ираке, американцы пустили ракеты по Сирии

Целью американцев, по версии местных СМИ, были проиранские группировки в городе Бу-Кемаль
Юлия САЛЬНИКОВА
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Целью американцев были проиранские формированияЦелью американцев были проиранские формированияФото: REUTERS
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Американские военные ответили на атаку по своей базе в Ираке встречным огнем - ракету пустили по городу Бу-Кемаль в Сирии на границе с Ираком.

Напомним, в результате удара по позициям США в Эт-Таджи погибли три человека. В коалиции, возглавляемой США, подтвердили - два погибших американцы, еще один - гражданин Великобритании, 12 человек ранены.

Как сообщает арабский телеканал Al-Hadath, целью американцев были проиранские группировки. Пострадали по меньшей мере 18 иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", в числе пострадавших, по данным телеканала, один из командиров формирования.

Ранее в Пентагоне сообщили, что пока идет проверка по факту нападения на позиции войск США, власти не станут давать оценки произошедшему. Однако, ответная атака произошла спустя всего несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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