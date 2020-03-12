2020-03-12T03:50:33+03:00
Общество

Общественники попросили главу минспорта открыть в российских офисах спортзалы

Представители организации "Трудовые резервы" объясняют - содержать собственный фитнес-зал дешевле, чем оплачивать сотрудникам абонементы в сторонний клуб
Юлия САЛЬНИКОВА
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Только 12 процентов россиян занимаются спортом не меньше 150 минут в неделюТолько 12 процентов россиян занимаются спортом не меньше 150 минут в неделюФото: Сергей КУРОЧКИН
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Главу минспорта Олега Матыцина попросили открыть в российских офисах фитнес-клубы для сотрудников. Инициатива принадлежит общероссийской организации "Трудовые резервы".

Если на заводах, предприятиях и в небольших офисах появится свой спортивный клуб или даже мини тренажерный зал, то в стране увеличится число ЗОЖников (те, кто выступает за здоровый образ жизни). Авторы инициативы напоминают, что такую задачу ставил президент Владимир Путин. Ранее глава государства говорил, что продолжительность жизни должна увеличится до 78 лет к 2024 году.

Как сообщают "Известия", "Трудовые резервы" разработали методические рекомендации по открытию и оборудованию клубов. Документ направили в министерство для утверждения. От ведомства также ожидают финансовой поддержки.

Общественники считают, что содержать свой собственный клуб работодателю будет выгоднее, чем оплачивать каждому сотруднику абонемент в другой спортивный зал.

Трудовые фитнес-клубы в офисах и сейчас, но только по инициативе работников. От трудовых коллективов нужно собрать группу желающих заниматься, после чего они обращаются в "Трудовые резервы". Дальше общественники решают вопрос создания клуба уже с работодателем.

По данным Росстат, здоровый образ жизни в России ведут всего 12 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Общественники попросили главу минспорта открыть в российских офисах спортзалы
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