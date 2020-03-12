2020-03-12T04:20:26+03:00
В мире

Вайнштейн попал в больницу после вынесения приговора

В тюрьме некогда один из самых влиятельных людей Голливуда проведет 23 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вайнштейн насиловал женщин и угрожал сломать их карьеру, если те надумают жаловатьсяВайнштейн насиловал женщин и угрожал сломать их карьеру, если те надумают жаловатьсяФото: EAST NEWS
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Первую ночь после вынесения приговора бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн проведет в больнице. Как сообщает Reuters, 67-летний заключенный после того, как суд ему назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы почувствовал боли в груди.

Его отправили в больницу, чтобы уточнить, какого рода это сердечные боли. Еще будучи в статусе подсудимого бывший голливудский продюсер перенес операцию на сердце. Его пресс-секретарь сообщили журналистам, что Вайнштейн проведет ночь в больнице.

В домагательствах и насилии его обвиняли около 30 западных актрис. Анжелина Джоли и Лена Хиди получили непрестойные предложения и отказались от дальнейшей работы с продюсером. Но были и те, кто "терпел" - например, Гвинет Пэлтроу, которая даже после домогательств продолжила совместную работу с Вайштейном. Обвинения ему предъявили не только известные актрисы, но и другие дамы, занятые в отрасли и даже вне ее - общее число пострадавших достигло 100.

На суде продюсер признал свою вину и принес извинения женщинам, а также посочувствовал мужчинам, которые живут в "эпоху движения #MeToo".

ИСТОЧНИК KP.RU

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