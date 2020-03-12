2020-03-12T05:19:20+03:00
Общество

Иностранные туристы из-за коронавируса аннулировали забронированные туры в Россию на сумму 500 миллионов рублей

Число стран, с которыми Россия ввела ограничение на авиаперелеты, достигло семи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынкуНаибольшее число аннуляций идет по азиатскому рынкуФото: Артем КИЛЬКИН
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В связи с распространением коронавиурса в этом году сократится число иностранных туристов, отдыхающих в России. В Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что иностранцы отменили практически все заявки на туры в нашей стране.

По данным на 12 марта Россия ограничили авиаперелеты в семь стран. Первым в этом списке оказался Китай. Позже туда добавились Италия, Южная Корея и Иран. Но если в КНР удалось сократить число новых суточных регистраций заболевания (15 случаев за 11 марта), за пределами провинции Хубэй уже несколько дней ни одного зараженного, то Европе только предстоит пройти путь к таким же показателям.

Ограничения введены на полеты в Испанию, Францию, Германию.

- Зарубежные туроператоры и туристы уже аннулируют ранее забронированные туры в Россию. На данный момент, по подсчетам участников рынка, общая сумма аннулированных туров составляет примерно 500 млн рублей,- сообщили в АТОР.

Но даже если турист не из этого списка стран, то он все равно будет обязан по прилету в Россию 2 недели находиться на карантине. С учетом, как правило небольших сроков путешествия, выходит, что турист должен просидеть на карантине весь или большую часть отпуска. Поэтому многие предпочитают просто не ехать.

Около 15 тысяч иностранных туристов, планировавших отпуск в России в период с марта по май 2020 года, отказались от путевок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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