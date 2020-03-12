В Китае за сутки зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - привозные

12 Март 2020 2020-03-12T06:17:28+03:00

Заболевание идет на спад в течение последних семи дней, но власти страны опасаются новых вспышек

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В Китае впервые с момента активного распространения коронавируса фиксируют единичные случаи заражения. За пределами провинции Хубэй - всего семь новых подтвержденных случаев инфицирования, при этом шесть из них - импортированы из за границы.

В целом в Китае, учитывая эпицентр распространения коронавируса, город Ухань провинции Хубэй, коронавирус за сутки диагностирован у 15 человек. Днем ранее суточный показатель был равен 24.

Тенденцию к снижению новых случаев заражения отмечают седьмой день подряд, но власти и медики опасаются новых вспышек заболевания. Опасность представляют уже завозные случаи. Ведь даже у переболевших нет иммунитета от коронавируса, можно заразиться повторно.

К тому же ученые выяснили, что излечившийся заразен гораздо дольше, чем думали раньше. Он может быть опасен для окружающих еще 20 дней после того, как тест показал отрицательный результат.

- Поскольку распространение вируса замедляется, Китай сосредоточивает свое внимание на возобновлении заводов и предприятий, пострадавших от строгой политики сдерживания,- сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU