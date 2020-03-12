ВЦИОМ: Женщины чаще мужчин видят сны

12 Март 2020 2020-03-12T07:09:21+03:00

В среднем россияне спят по семь часов в сутки

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Социологи ВЦИОМ выяснили, как спят россияне. Оказалось, что половина опрошенных могут похвастаться крепким сном - легко засыпают и не вскакивают посреди ночи. Меньше половины (42 процента) оказалось тех, кто долго не может заснуть, укладываясь ночью спать.

Но пробуждение уравнивает тех и других - 52 процента просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении. Наверное, потому что не могут так быстро определить свое состояние - 43 процента респондентов долго раскачиваются после сна и не могут быстро прийти в себя.

Насыщенная ночная жизнь, согласно статистике, у женщин - они чаще мужчин видят сны: 73 процента против 65 процентов.

- 71% россиян видит сны с разной периодичностью: 26% - несколько раз в неделю, 20% - каждую ночь, 19% - несколько раз в месяц, 4% - несколько раз в год, 2% - раз в год или реже,- сказано в исследовании.

Любителям поспать стоит вооружиться информацией, полученной в результате исследований - ученые выяснили, что длительный сон, когда не нужно вскакивать по будильнику и никто не будит, помогает справиться со стрессами и даже повышает умственные возможности.

У тех, кто постоянно не высыпается, снижается чувствительность к гормону инсулину. Ученые даже вычислили лучшую позу для сна.

ИСТОЧНИК KP.RU