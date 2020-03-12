Российские астрономы решили не жаловаться на Илона Маска в ООН

12 Март 2020 2020-03-12T07:38:22+03:00

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Российские астрономы не будут подавать жалобу в ООН от Российской академии наук на спутниковую систему Илона Маска "Starlink", которая будет состоять из тысяч спутников и помешает работе астрономов. В составлении письма с жалобой от РАН нет необходимости, поскольку Международный астрономический союз уже проинформировал об этом ООН.

Проблема будет поднята российскими учёными на всероссийской асторономической конференции которая пройдёт с 17 по 22 августа, рассказал РИА Новости астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.

В конце февраля астрофизик отметил во время своего выступления в московском планетарии, что 30-40% астрономических снимков будут испорчены следами от "светящихся" отражённым от Солнца светом спутников системы "Starlink".

Система Илона Маска - это спутниковая сеть следующего поколения, которая сможет обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Проект, в рамках которого планируется запуск около 12 тысяч спутников, начали реализовывать в феврале 2018 года. По оценкам SpaceX, он будет стоить $10 млрд. Эксперты считают названную сумму заниженной.

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink.Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала вечером 6 января

ИСТОЧНИК KP.RU