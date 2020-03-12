Продажи противовирусных препаратов выросли в полтора раза

12 Март 2020 2020-03-12T08:10:37+03:00

Эксперты связывают это с распространением коронавируса в мире

Изменить размер текста: A A

Продажи противовирусных и иммуномодулирующих препаратов выросли в полтора раза. Это произошло на фоне новостей из Италии о распространении коронавируса.

Увеличение продаж отмечено в конце февраля, как раз в это время стали появляться тревожные новости о COVID-19 в данной стране. Такие данные приводит исследовательский центр «Ромир».

Еще один фактор, подстегнувший спрос – информация о том, что новых коронавирус добрался до Москвы.

Сегодня средний чек на покупку противовирусных препаратов составляет 573 рубля, тогда как совсем недавно эта сумма была на уровне 382 рубля. Самым покупаемым из лекарств стал «Кагоцел», «Амиксин», «Изопринозин». Пик увеличения количества покупок защитных масок пришелся на пятую неделю текущего года. В этот период россияне тратили на них больше всего — 176 рублей за одну покупку. Затем траты стали снижаться и достигли 65 рублей.

— Небольшое увеличение спроса на маски и противовирусные препараты отмечалось с первых дней февраля, тогда появились данные о зараженных на территории РФ, — заявила «Известиям» директор по работе с клиентами сектора фарма центра «Ромир» Марина Шепотиненко.

Кстати, проведенный ранее опрос (RNC Pharma и проект «Доктор на работе») показал, что 29% респондентов уверены – коронавирус распространился в России гораздо масштабнее, чем отображает официальная статистика. С эффективностью принимаемых профилактических мер соглашаются только 2 процента медков.

В среду, 11 марта вечером по московскому времени Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила то, о чем предупреждали эксперты. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 из эпидемии переросла в пандемию. Что это означает и к каким последствиям приведет, «КП» разъяснил эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Оперативный штаб Москвы по контролю за коронавирусом опубликовал новые данные: за сутки в столице зафиксировано шесть новых пациентов, у которых выявлено заболевание. Еще два человека - жители Подмосковья.

Из-за распространения болезни в мире Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU