Минтруд рекомендовал ввести на предприятиях курсы по гигиене и профилактике вирусов
Министерство труда России направило в регионы письма мс рекомендацией провести на госпредприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.
- Также было предложено рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям, - приводит RT фрагмент письма от Минтруда депутату Госдумы Ивану Сухареву.
Ранее организовать такие курсы Сухарев предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. В письме депутат обращал внимание на то, что во время распространения коронавируса стало заметно незнание многих граждан о способах передачи вирусов и о методах защиты от них.
Сайт kp.ru сообщал, что Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Все прямые рейсы в эти страны будут вылетать только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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