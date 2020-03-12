2020-03-12T08:12:40+03:00
Общество

Минтруд рекомендовал ввести на предприятиях курсы по гигиене и профилактике вирусов

Проинформировать работников об "антивирусных" мерах рекомендуют как для госпредприятий, так и для частных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министерство труда России направило в регионы письма мс рекомендацией провести на госпредприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактикиМинистерство труда России направило в регионы письма мс рекомендацией провести на госпредприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство труда России направило в регионы письма мс рекомендацией провести на госпредприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.

- Также было предложено рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям, - приводит RT фрагмент письма от Минтруда депутату Госдумы Ивану Сухареву.

Ранее организовать такие курсы Сухарев предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову. В письме депутат обращал внимание на то, что во время распространения коронавируса стало заметно незнание многих граждан о способах передачи вирусов и о методах защиты от них.

Сайт kp.ru сообщал, что Россия из-за коронавируса ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Все прямые рейсы в эти страны будут вылетать только из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минтруд рекомендовал ввести на предприятиях курсы по гигиене и профилактике вирусов
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