Глава МИД Польши об отношениях с Россией: "Мы хотели бы их улучшения"
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией и выразил свою заинтересованность во встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май.
Чапутович также назвал отношения с Россией напряженными, но отметил, что надеется на урегулирование некоторых разногласий.
- Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения, - рассказал он в интервью РБК.
Говоря о спорах по вопросам Второй мировой войны, министр ответил, что странам надо провести общий анализ документов, а также найти единое решение в восприятии фактов.
- Есть еще время, чтобы договориться, - сказал Чапутович о планах на переговоры со своим российским коллегой Лавровым.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить Смоленск в апреле - на десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Варшава по дипломатическим каналам попросила Москву помочь организовать визит польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля. Это будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU