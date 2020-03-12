2020-03-12T08:30:32+03:00
Политика

Глава МИД Польши об отношениях с Россией: "Мы хотели бы их улучшения"

Яцек Чапутович не исключает возможность встречи с коллегой Сергеем Лавровым
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с РоссиейМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией и выразил свою заинтересованность во встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым до министерской встречи Совета Европы, намеченной на май.

Чапутович также назвал отношения с Россией напряженными, но отметил, что надеется на урегулирование некоторых разногласий.

- Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения, - рассказал он в интервью РБК.

Говоря о спорах по вопросам Второй мировой войны, министр ответил, что странам надо провести общий анализ документов, а также найти единое решение в восприятии фактов.

- Есть еще время, чтобы договориться, - сказал Чапутович о планах на переговоры со своим российским коллегой Лавровым.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует посетить Смоленск в апреле - на десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Варшава по дипломатическим каналам попросила Москву помочь организовать визит польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля. Это будет 10-я годовщина авиакатастрофы Ту-154М с президентом Лехом Качиньским и 80-я годовщина катынской трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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