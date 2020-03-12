Из магазинов могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

12 Март 2020 2020-03-12T08:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары опасаются, что уже в 2021 году станет невыгодно производить напитки в небольших бутылках по 0,25 и 0,33 л. Данные виды упаковки могут исчезнуть с прилавков из-за —перспективы увеличения утилизационного сбора для производителей.

Изготовителям придется платить повышенный экосбор, что увеличит цены на продукцию и может вынудить компании отказаться от бутылок небольшого объема.

Производители напитков платят экосбор с 2018 года. На сегодня норматив утилизации для стеклянной тары составляет 25%, для пластиковых бутылок — 20%. По стеклянным бутылкам объемом 0,25 л сумма сбора составляет 2564 рублей за 1 т, ПЭТ-упаковке — 3844 рубля, алюминиевой — 2423 рубля.

Обсуждаемые изменения предполагают, что компании не смогут самостоятельно перерабатывать отходы и за все 100 процентов будут должны платить сбор.

Исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков отметил, что в среднем на экосбор придется направлять в общей сложности 13,5 млрд рублей в год. Это значит, что 1 литр напитка в рознице может подорожать на 1,5–3,5%.

— Напитки не относятся к категории первой необходимости и при увеличении цен спрос стабильно падает. Это может привести к сокращению линейки товаров. А значит, компаниям придется пожертвовать небольшими форматами бутылок: 0,25 л и 0,33 л, — отметил Новиков.

В пресс-службе Минприроды с расчетами не согласились и привели свои данные: масса стеклянной бутылки емкостью 0,25 л — 187,4 г, емкостью 0,33 л — 265 г, экосбор за них при нормативе в 25% 12 и 17,6 копейки соответственно.

Если показатель увеличится до 100%, то сумма сбора за указанные объемы вырастет на 36 и 52,7 копейки соответственно.

— Получается, если увеличение на 36 копеек приведет к подорожанию товара на 3,5%, то сейчас эта бутылка стоит в магазине чуть больше 10 рублей. Но таких цен за напитки в стеклянной таре нет, - объяснили газете "Известия" в ведомстве.

В свою очередь представитель вице-премьера Виктории Абрамченко отметил, что ответственность бизнеса за утилизацию производимого мусора действует уже несколько лет. Сейчас в стране выстраивается прозрачная схема утилизации и ликвидации правовых и административных пробелов, что вызывает яркую реакцию со стороны бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU