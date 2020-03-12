2020-03-12T09:00:04+03:00
Общество

Названы самые спортивные регионы России

По итогам 2019 года приверженцами ЗОЖ оказались только 12% населения страны
Елена АКИМОВА
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ЗОЖ пользуется популярностью только у 12% населения страныЗОЖ пользуется популярностью только у 12% населения страныФото: Архив "КП"
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К 2024 году доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом должна вырасти до 55 процентов. Такую задачу президент поставил еще в 2018 году. Про аналогичное сказано в нацпроекте «Демография», но пока перестраиваться на здоровый образ жизни торопятся далеко не многие.

По данным Росстата, только 12 процентов населения страны по итогам прошедшего года являлись приверженцами здорового ЗОЖ. Больше всего таковых в Ингушетии.

В тройке лидеров по здоровому образу жизни оказались 48,8% жителей Ингушетии, 29,2% пришлось на Крым и 28,8% на жителей Адыгеи. Это регионы-лидеры, замыкают список Чукотка (0,4%), Тыва (1,1%) и Ненецкий автономный округ (2,1%).

Что касается занятий физкультурой и спортом, то здесь статистика оптимистичнее. Примерно 27,5 процентов россиян регулярно занимаются физкультурой, пишет газета "Известия".

Самые «подтянутые» регионы:

Мордовия (48,9%),

Удмуртия (48,8%)

Коми (43,9%).

Наиболее низкие показатели по данному направлению зафиксированы в Магаданской (19,3%) и Воронежской областях (20,2%), а также в Бурятии (20,3%).

Ранее в Минздраве упростили понятие здорового образа жизни. Кто на самом деле теперь считается здоровым человеком — объяснили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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