2020-03-12T10:01:43+03:00
Общество

Роскачество нашло на прилавках вредные для здоровья презервативы

5 из 17 образцов исследования не прошли испытания
Юлия Кекова
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Мужские латексные презервативы защищают на 85% или более от передачи ВИЧ и других половых инфекций.Мужские латексные презервативы защищают на 85% или более от передачи ВИЧ и других половых инфекций.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы на российском рынке. Специалисты провели исследования латексных мужских презервативов 17 торговых марок от 13 производителей - из Великобритании, Таиланда, Китая, Германии, США, Индии, России и Малайзии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, мужские латексные презервативы защищают 85% или более от передачи ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем. Именно поэтому важно выбрать качественный продукт, соответствующий всем необходимым требованиям.

Стоимость образцов составила от 26 до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 штук. Исследование проводилось по 60 показателям, 49 из которых - параметры безопасности. Согласно результатам контрольной закупки, часть продукции оказалась потенциально небезопасной для здоровья людей - в них содержится завышенное содержание цинка и изопропанола.

Некоторые изделия не соответствовали заявленным размерам, а образцы 12 торговых марок на упаковке не указали тип смазки.

Найдены ли "идеальные" презервативы?

Да. Но теперь их больше нет. В Роскачестве пояснили, что в период подготовки материала выпуск российских презервативов Hasico был прекращен. Производитель изделия просто не выдержал конкуренции и ушел с рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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