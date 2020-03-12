2020-03-12T09:34:47+03:00
В мире

В Китае число погибших от обрушения отеля выросло до 29 человек

7 марта в провинции Фуцзянь обрушилась гостиница, где находились на карантине контактировавшие с заражёнными коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Китае спасатели завершили поисковую операцию в обрушившемся 7 марта отеле в провинции ФуцзяньВ Китае спасатели завершили поисковую операцию в обрушившемся 7 марта отеле в провинции ФуцзяньФото: REUTERS
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В Китае спасатели завершили поисковую операцию в обрушившемся 7 марта отеле в провинции Фуцзянь. Последнего человека извлекли 12 марта в 11.04 (6.06 мск). Всего из-под обломков здания пожарные вызволили 71 человека. Из них 29 погибли.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось шестиэтажное здание гостиницы Xinjia Express. Происшествие произошло в субботу, 7 марта, в 19:30 по местному времени (14:30 мск).

Здание гостиницы сдали в эксплуатацию в июне 2018 года, в нем было 80 номеров. По словам очевидцев, обрушению предшествовал громкий хлопок.

Отель использовался для карантина контактировавших с заражёнными коронавирусом. Большинство из постояльцев были жителями эпидемиологически небезопасных районов Китая - провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, ставших эпицентрами распространения коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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