Путин не считает отток капитала из России значительным

12 Март 2020 2020-03-12T09:58:15+03:00

Президент Путин считает, что власти хорошо справляются с улучшением российского бизнес-климата Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин считает, что за последние годы из России ушло не так много средств, если учесть количество пришедшего в страну капитала. Об этом он рассказал в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин также считает, что власти хорошо справляются с улучшением российского бизнес-климата.

- Отток капитала имеет место быть, это совершенно очевидно. Но в разные годы это было по-разному, - отметил Путин, назвав такое движение финансов "естественным процессом".

Президент также рассказал, что бизнес становится привлекательнее для инвестиций при стабильности в стране и надёжной защите вложений. При этом создать условия для инвестиций и регулирования инфляции обязано государство.

Ранее сайт kp.ru сообщал , что в одном из предыдущих выпусков проекта Владимир Путин рассказал о праздновании 75-летия Победы, переписывании истории и лозунгах на машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU