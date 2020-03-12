2020-03-12T10:18:04+03:00
Экономика

Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб

В начале недели нефть подешевела более чем на 30%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 0,87 рубля, а курс евро - на 1,14 рубляКурс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 0,87 рубля, а курс евро - на 1,14 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 0,87 рубля и составляет по состоянию на 12 марта 73,82 рубля. Курс евро вырос на 1,14 рубля и достиг 83,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что рубль ослаб из-за снижения цен на нефть. В начале недели сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+.

Власти России уверяют, что ситуация никак не скажется на стоимости бензина. Топливо не подорожает, но и не упадет в цене. Такого мнения придерживаются не только в Минфине, но и в Минэнерго.

На сайте также сообщалось, что мировые цены на нефть снизились более чем на 4,5% 12 марта в связи с заявлением США о временном запрете на въезд в Штаты из Европейских стран из-за распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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