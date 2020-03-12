Путин о "регуляторной гильотине": "Здесь главное - не промахнуться"

12 Март 2020 2020-03-12T11:14:07+03:00

Президент считает, что "взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно"

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Президент России Владимир Путин считает, что необходим осторожный подход к реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина".

Президент также отметил в своём интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину", что "здесь главное - не промахнуться".

Президент привел в пример ошибки в регулировании сферы общественного питания, которые способны привести к тому, что "больницы будут работать днем и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами".

Президент также считает, что осторожный подход необходим в контроле пожарной безопасности, производстве и продаже лекарств.

- Взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно, - добавил российский лидер.

Реформа контрольно-надзорной деятельности ведёт к отмене с 2021 года тех надзорных требований к бизнесу, которые до последнего времени не были усовершенствованы под современную ситуацию или были приняты советской властью.

Все требования к бизнесу будут актуализироваться не реже, чем раз в пять лет.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 12. О бизнесе, большом и малом.

ИСТОЧНИК KP.RU