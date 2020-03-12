Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+

12 Март 2020 2020-03-12T11:18:25+03:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 6 марта министр энергетики России Александр Новак отклонил "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.

При этом Россия заявила о своей готовности продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру ОПЕК+ предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

Члены ОПЕК рекомендовали союзникам сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Министры также советовали провести такую меру не только на период второго квартала 2020 года, на всё его протяжении.

После сообщения о том, что страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, цена на нефть марки Brent рухнула на 7,5% - до $46,26 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU