Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инициатором выхода из соглашения ОПЕК+ была не Россия.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 6 марта министр энергетики России Александр Новак отклонил "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти.
При этом Россия заявила о своей готовности продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру ОПЕК+ предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.
Члены ОПЕК рекомендовали союзникам сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Министры также советовали провести такую меру не только на период второго квартала 2020 года, на всё его протяжении.
После сообщения о том, что страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене, цена на нефть марки Brent рухнула на 7,5% - до $46,26 за баррель.
ИСТОЧНИК KP.RU