2020-03-12T11:25:38+03:00
Экономика

Мишустин: "Ситуация в российской экономике под контролем"

Премьер заверил, что правительство проведёт индексацию запланированных пособий и выплат
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССПремьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в российской экономике под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков. Он также отметил, что принимаются меры по стабилизации ситуации.

Глава кабмина заверил, что у России есть все возможности для проведения социально-ориентированной политики, в том числе для индексации запланированных пособий и выплат.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 9 марта Мишустин провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось, как сохранить стабильность российской экономики на фоне падения мировых цен на нефть.

9 марта цены на нефть упали на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей, а курс евро поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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