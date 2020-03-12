NASA: Орбиту МКС скорректируют в марте

12 Март 2020 2020-03-12T11:32:31+03:00

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До конца текущего месяца планируется провести коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Эксперты NASA сообщили, что все работы будут завершены до прилета новой экспедиции на пилотируемом корабле «Союз МС-16».

Стартовый запуск корабля с новой группой космонавтов запланирован на утро 9 апреля. Вылет пройдет с космодрома Байконур.

Состав нового экипажа уже утвержден. В него вошли россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, передает ФАН.

По данным пресс-службы NASA коррекция орбиты Международной космической станции запланирована на 19 марта. Начало операции назначено на 20:18 по московскому времени. Сама процедура уже проводилась не один раз, она занимает не так много времени. Ученые отводят на коррекцию 534 секунды.

В настоящее время на МКС работает международный экипаж в составе трех человек: россиянин Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля, пишет сайт NEWS.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU