Губернатор Токио оценила возможность отмены Олимпиады 2020 года

12 Март 2020 2020-03-12T11:41:35+03:00

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Губернатор Токио Коикэ Юрико заявила, что отмена Олимпийских игр 2020 года в Японии из-за пандемии коронавируса невозможна. Она также уточнила, что власти Токио работают согласованно с японским организационным и Международным олимпийским комитетами. При этом окончательное решение по вопросу проведения олимпиады останется за МОК.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что член японского оргкомитета Харуюки Такахаши заявлял о переносе Олимпиады на один или два года в случае, если её отменят в 2020 году.

На сайте также писали, что Олимпийские игры в Токио этим летом из-за коронавируса могут пройти без зрителей. При этом соревнования будут показаны по всему миру в полном объеме. Это, по мнению организаторов, позволит сохранить все рекламные контракты.

В Японии зарегистрировано 620 заболевших коронавирусом. 696 человек заражены на лайнере Diamond Princess, находящемся в порту Йокогама.

ИСТОЧНИК KP.RU