2020-03-12T12:06:07+03:00
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его окружение в убийствах

Президент заявил, что тяжкие преступления совершала служба безопасности ЮКОСа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского жуликомПрезидент России Владимир Путин назвал бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского жуликомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского жуликом. Он также отметил, что окружение Ходорковского принимало участие в убийствах.

- Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны, - сказал президент в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Путину".

Он также добавил, что исполнителями убийств были работники службы безопасности ЮКОСа.

Напомним, компания ЮКОС существовала с 1993 года и была признана банкротом в 2007 году после того, как в 2003 году её руководство обвинили в неуплате налогов, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к тюремным срокам.

19 декабря 2013 года президент Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в ответ на его прошение из-за болезни матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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