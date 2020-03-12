Ученые раскрыли тайну происхождения материи во Вселенной

12 Март 2020 2020-03-12T12:09:45+03:00

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Американские ученые смогли раскрыть тайну происхождения материи во Вселенной. Исследователям удалось объяснить одно из фундаментальных противоречий Стандартной модели физики - преобладание материи над антивеществом. Оказалось, что всему виной процесс аксиогенеза, в ходе которого образуются гипотетические частицы аксионов.

Аксион — это гипотетическая частица, которая весит в миллиард раз меньше, чем протон, и очень редко взаимодействует с обычной материей. Именно эти свойства объясняют, почему частицу до сих пор не удавалось обнаружить. Однако именно аксион способен разрешить существующие в науке противоречия, передает сайт телеканала «Звезда».

Например, ученые всегда задавались вопросом, почему возникшее при зарождении Вселенной вещество и антивещество не уничтожили друг друга. Однако если предположить, что частицы аксиона вращались и вырабатывали собственную энергию, которая превращалась в барионы — частицы обычного вещества, то мог возникнуть каскадный процесс эффект, и на каждом этапе вращение аксионов создавало новое вещество — оно незначительно превышало количество антивещества. Таким образом со временем и формировалась вся материя во Вселенной.

«Что интересно в нашей работе, так это то, что аксион дает одновременное объяснение всем трем проблемам в физике элементарных частиц: темной материи, асимметрии вещества и антивещества и проблемы СР-симметрии сильного взаимодействия», - цитирует Рэймонда Ко из Мичиганского университета телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU