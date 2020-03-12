"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей

12 Март 2020 2020-03-12T13:15:28+03:00

Индийские пограничники отгоняют диких обезьян от блок-поста на границе с Тибетом. Фото: скриншот видео

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Сотрудникам Индо-тибетской пограничной полиции (ITBP) выпала непростая задача - нести службу на блок-посте у границы с Тибетом. Задача потребовала проявить фантазию и находчивость - незаконно проникнуть на территорию Индии пытались обезьяны.

Животные оказались слишком наглыми и не испугались людей. Для более устрашающего вида двум солдатам ITBP пришлось надеть на себя костюмы медведей. Видеозапись необычной службы погранвойск появилась в твиттер-аккаунте Asian News International.

Такого поворота событий обезьяны точно не ожидали и пустились в рассыпную, подальше от лагеря военнослужащих.

Пост с кадрами произошедшего в сети вызвал положительные эмоции среди пользователей и собрал большое количество комментариев.

Кстати, некоторые особи приматов проявляют себя весьма дружелюбно. Ранее сайт kp.ru писал, как обезьяна накормила яблоком голодную черепаху. Судя по тому, что черепаха не отказалась от пищи, свидетельствует о сотрудничестве животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765964" frameborder="0"></iframe> Индийские пограничники отгоняют диких обезьян от блок-поста на границе с Тибетом.

ИСТОЧНИК KP.RU