Песков прокомментировал поправку Терешковой

12 Март 2020 2020-03-12T13:13:59+03:00

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.

- Это была ее инициатива. Многие инициативы были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн, - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru публиковал интервью Валентины Терешковой, в котором она рассказала Александру Гамову, что сделать это её попросили простые люди.

Напомним, 10 марта, на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.

На сайте также сообщалось о комментарии президента Путина предложенной поправки. Он сообщил, что считает это возможным, но при двух условиях: если за поправку проголосуют россияне и ее одобрит Конституционный суд.

- Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, - отметил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU