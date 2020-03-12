Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб

12 Март 2020 2020-03-12T13:18:05+03:00

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Официальный курс Центробанка на доллар по состоянию на 12 марта вырос на 2,56 рубля и составляет 74,03 рубля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 0,87 рубля и составляет по состоянию на 12 марта 73,82 рубля. Курс евро вырос на 1,14 рубля и достиг 83,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Сайт kp.ru также писал, что рубль резко ослаб из-за снижения цен на нефть. В начале недели сырье подешевело более чем на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+.

Власти России уверяют, что экономическая ситуация никак не скажется на стоимости бензина. Топливо не подорожает, но и не упадет в цене. Такого мнения придерживаются не только в Минфине, но и в Минэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU