Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб

12 Март 2020 2020-03-12T13:28:04+03:00

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Официальный курс евро Центробанк поднял на 2,64 руб - до 83,29 руб.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 11 марта курс евро составлял 81,0207, что на 83 копейки было меньше предыдущего показателя, установленного Центральным Банком России.

Сайт kp.ru также писал, что специалисты рекомендуют не поддаваться панике и не скупать валюту. Бензин дорожать также не должен, но и дешевле он не станет. Экономических ресурсов России достаточно для стабилизации ситуации, даже если цены на нефть будут оставаться низкими на протяжении нескольких лет.

Сырье резко подешевело после того, как Россия вышла из сделки ОПЕК+, не сумев договориться с остальными странами об условиях сокращения добычи. После выходных европейские, азиатские и американские фондовые рынки открылись падениями на 5 - 10%, а нефть потеряла в цене сразу почти треть стоимости - упала с $50 до $35 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU