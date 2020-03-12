Песков: "Россия далека от эпидемии коронавируса"

12 Март 2020 2020-03-12T13:44:24+03:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия далека от эпидемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля считает, что вирус может оказать большее влияние на экономику

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия далека от эпидемии. Он также отметил, что это можно "сказать однозначно", исходя из числа выявленных в России заболевших.

Дмитрий Песков также отметил, что коронавирус может оказать более серьезное воздействие на мировую экономику.

При этом он подчеркнул, что из-за коронавируса в Кремле пока не рассматривают перенос голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, или отмену парада Победы в мае.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в президентской администрации пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу и мероприятия президента России Владимира Путина идут в обычном режиме. Однако Песков сообщил, что меры предосторожности приняты, а в Кремле внимательно следят за развитием ситуации.

Песков также ранее оценил возможность отмены парада в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве из-за распространения коронавируса.

Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией, - рассказал журналистам представитель Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU