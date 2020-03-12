В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

12 Март 2020 2020-03-12T13:44:20+03:00

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В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до ночи 14 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении метеорологов.

В ближайшие выходные в регионе ожидается постепенное похолодание, небольшие дожди и сильный ветер. Днем в четверг и в пятницу, 12 и 13 марта, температура воздуха прогреется до +8 градусов, а ночью будет держаться на уровне 2-3 градусов тепла. А вот в выходные москвичей ждет более морозна погода, ночь температура может опуститься до минус шести градусов по Цельсию, передает Москва 24.

Добавим, что желтый уровень погодной опасности объявлен также на территории Ивановской, Владимирской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Смоленской, Тверской и Курской областей, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU