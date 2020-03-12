ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта

12 Март 2020 2020-03-12T13:59:15+03:00

Gосле встречи ОПЕК+ 6 марта, в результате которой участники не пришли к соглашению, цены на нефть упали на 30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Приглашения для участия в техкомитете 18 марта восьми странам ОПЕК+ разослал секретариат организации. Приглашение получила и Россия. Экспертная встреча пройдёт в формате пресс-конференции. Такое решение приняли австрийские власти из-за распространения коронавируса в стране.

Повестка заседания и сопутствующие материалы пока находятся на стадии подготовки. Их пришлют всем участникам позже.

Напомним, после встречи ОПЕК+ 6 марта, в результате которой участники не пришли к соглашению, цены на нефть упали на 30%.

Тогда Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров. При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал. Такую меру Организация стран-экспортёров нефти предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса.

После прошлых переговоров в ОПЕК стали сомневаться есть ли необходимость в мартовской техвстрече, но Россия и Казахстан позже заявили, что нужна техничсекая консультация, так как хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.

ИСТОЧНИК KP.RU