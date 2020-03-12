Госдума приняла закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ по рыночной цене и без оферты миноритариям.
Председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что такая сделка разрешит конфликт интересов.
- Банк России, являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка. И соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет, с которым работает, - сообщил Аксаков.
Напомним, что ЦБ владеет 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, которые равны 50% акций плюс одной акции в уставном капитале.
Закон предусматривает, что Министерство финансов выкупит весь этот пакет за счёт денег из Фонда национального благосостояния по средней стоимости акций в течение 30 дней перед датой сделки.
Министр финансов Антон Силуанов подчёркивал, что генеральный пакет акций Сбербанка остаётся в руках государства. Он также сообщил, что ведомство может провести сделку уже в апреле одним траншем.
Цена пакета акций ранее составляла 2,5 триллиона рублей, но после снижения курса рубля она опустилась до почти 2 триллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU