Госдума приняла закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

12 Март 2020 2020-03-12T14:43:30+03:00

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ по рыночной цене и без оферты миноритариям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин может провести сделку уже в апреле одним траншем

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Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, по которому правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ по рыночной цене и без оферты миноритариям.

Председатель комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что такая сделка разрешит конфликт интересов.

- Банк России, являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка. И соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет, с которым работает, - сообщил Аксаков.

Напомним, что ЦБ владеет 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, которые равны 50% акций плюс одной акции в уставном капитале.

Закон предусматривает, что Министерство финансов выкупит весь этот пакет за счёт денег из Фонда национального благосостояния по средней стоимости акций в течение 30 дней перед датой сделки.

Министр финансов Антон Силуанов подчёркивал, что генеральный пакет акций Сбербанка остаётся в руках государства. Он также сообщил, что ведомство может провести сделку уже в апреле одним траншем.

Цена пакета акций ранее составляла 2,5 триллиона рублей, но после снижения курса рубля она опустилась до почти 2 триллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU