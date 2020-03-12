Сессию Совбеза ООН приостановили из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T15:10:27+03:00

Об этом на заседании объявила председатель Элизабет Тичи-Фиссльбергер

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Совет ООН по правам человека с 13 марта приостановил свою 43 сессию в Женеве из-за коронавируса. Об этом на заседании объявила председатель Элизабет Тичи-Фиссльбергер.

Участниками сессии являются 47 стран.

Напомним, число заражённых коронавирусом в мире достигло 126 572. Его жертвами стали 4 621 пациент. 68 218 человек выздоровели.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призывал страны "принять срочные и агрессивные меры", но при этом напомнил, что важно найти правильный баланс между защитой населения от коронавируса и реализацией других ключевых задач.

В России за сутки зафиксировали восемь новых случаев заражения. Власти приняли решение об ограничении авиасообщения с Италией, Испанией, Францией и Германией с 13 марта. Все прямые рейсы туда будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU