В ОНК рассказали о предстоящей свадьбе экс-министра Абызова в СИЗО

12 Март 2020 2020-03-12T15:25:58+03:00

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Бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову разрешили изменить свое семейное положение в СИЗО. Совсем скоро у экс-чиновника состоится свадьба. Церемония намечена на 25 марта и пройдет она в следственном изоляторе «Лефортово».

О том, как будет организована официальна часть рассказал член ОНК Москвы Борис Клин. Заключенному разрешат поцеловать невесту и обменяться с ней кольцами.

Все пройдет в комнате для краткосрочных свиданий. Цветы невесте не полагаются, их запрещено проносить в изолятор.

- А вот поцеловать невесту жених сможет, но дальнейшее общение молодоженов будет проходить через разделительную перегородку, — цитирует RT слова Бориса Клина.

Валентина стала тайной любовью Михаила АбызоваФото: СОЦСЕТИ

После церемонии Абызов должен будет сдать свое кольцо, так как носить украшения во время пребывания в режимном объекте запрещается.

Михаил Абызов пробудет в СИЗО до 26 марта. Он обвиняется в хищении 4 миллиардов рублей. По версии следствия, действуя с соучастниками путем обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов смог вывести средства.

О романе стюардессы и экс-министра заговорили еще в 2016. Сначала из декларации Абызова вдруг исчезла жена. Так все узнали о разводе, казалось бы, крепкой семьи. Потом то там, то здесь Абызов стал мелькать с девушкой раза в два моложе его. В его спутнице вскоре узнали самую красивую стюардессу России, родную сестру супер-модели Victoria’s Secret Кати Григорьевой Валентину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/652695" frameborder="0"></iframe> Любовь министра и стюардессы.Счастье любит тишину. Вот и олигарх Абызов в течение двух лет скрывал от всех свой роман с бортпроводницей. Интересно, как ему это удалось?

ИСТОЧНИК KP.RU