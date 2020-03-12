2020-03-12T19:45:13+03:00
Политика

Украинские националисты сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом

Советник главы СНБО был вынужден завершить мероприятия после того, как радикалы обматерили его и начали толкать к выходу [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей СивохоСоветник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей СивохоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Украинские националисты сорвали презентацию плана по примирения с Донбассом, которая проходила в Киеве.

Презентацию проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, который пригласил всех к диалогу о том, «как начинать работать над разрешением конфликта в Донбассе» и назвал мероприятие первым шагом к миру.

«Начинаем путь, на который за 6 лет никто не осмелился выйти. Путь к миру через диалог», - написал он ранее в своем Facebook.

Однако, как сообщает «Страна.ua», через полчаса после начала презентации ветеран националистического подразделения «Азов»* Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, называл его предателем и врагом Украины.

Через несколько минут перепалки советник главы СНБО был вынужден завершить презентацию, а радикалы прижали его к стене, обматерили и начали толкать к выходу. По пути Сивохо упал.

Позже он заявил, что, сорвав презентацию, националисты не остановят движение к миру. «Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги», - добавил Сивохо.

Напомним, ранее на переговорах по Донбассу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что сторонам удалось выработать «новые механизмы взаимодействия» и обмен пленными может состояться в марте.

*Запрещенная в России организация

Националисты напали на советника главы СНБО Сивохо во время презентации по Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Италии: число погибших превысило тысячу человек
В Кремле объяснили согласие Путина на обнуление президентских сроков
Цена на нефть марки Brent 12 марта 2020 года опустилась ниже 33 долларов за баррель
Актер театра Алексей Самойлов попал в больницу с ножевым ранением
Украинские националисты сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по Идлибу
В России выявлено шесть новых заболевших коронавирусом Covid-19
Премьер-министр Канады самоизолируется из-за ситуации с коронавирусом
Чехия объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса
В Норвегии отменен этап Кубка мира по биатлону из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом бразильский политик недавно встречался с Трампом
ВЦИОМ: возросло число россиян, готовых поддержать поправки в Конституцию
Киев расторг договоры аренды земли с посольством России
Названы регионы, жители которых готовы переехать ради работы
Конгресс США закрывается из-за коронавируса
Россия и Европа отложили запуск миссии ExoMars на 2022 год из-за коронавируса
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили из-за падения индексов
ВФЛА оштрафовали на $10 миллионов из-за нарушения антидопинговых правил