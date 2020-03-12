Украинские националисты сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом

12 Март 2020 2020-03-12T19:45:13+03:00

Советник главы СНБО был вынужден завершить мероприятия после того, как радикалы обматерили его и начали толкать к выходу [видео]

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Украинские националисты сорвали презентацию плана по примирения с Донбассом, которая проходила в Киеве.

Презентацию проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо, который пригласил всех к диалогу о том, «как начинать работать над разрешением конфликта в Донбассе» и назвал мероприятие первым шагом к миру.

«Начинаем путь, на который за 6 лет никто не осмелился выйти. Путь к миру через диалог», - написал он ранее в своем Facebook.

Однако, как сообщает «Страна.ua», через полчаса после начала презентации ветеран националистического подразделения «Азов»* Сергей Тамарин с места начал кричать на Сивохо, называл его предателем и врагом Украины.

Через несколько минут перепалки советник главы СНБО был вынужден завершить презентацию, а радикалы прижали его к стене, обматерили и начали толкать к выходу. По пути Сивохо упал.

Позже он заявил, что, сорвав презентацию, националисты не остановят движение к миру. «Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война - это бизнес и большие деньги», - добавил Сивохо.

Напомним, ранее на переговорах по Донбассу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что сторонам удалось выработать «новые механизмы взаимодействия» и обмен пленными может состояться в марте.

*Запрещенная в России организация

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766064" frameborder="0"></iframe> Националисты напали на советника главы СНБО Сивохо во время презентации по Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU