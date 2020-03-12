Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания

12 Март 2020 2020-03-12T15:59:51+03:00

Проводить ее будут ежегодно 22 июня во всех регионах России

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Государственная дума Российской Федерации в третьем - окончательном чтении приняла законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) Всероссийской минуты молчания.

Авторы инициативы предложили проводить ее в 12 часов 15 минут. Это время выбрано не случайно - в 1941 году 22 июня именно в эти минуты в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

- Общая Минута молчания будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны, а также о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, который не сломился и не покорился перед фашизмом, подарив миру по истине Великую победу, - уверена соавтор законопроекта и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Напомним, в 2020 году в России будут праздновать 75-летие Великой Победы. В честь этого знаменательного события президент Владимир Путин распорядился выплатить к Дню победы каждому ветерану по 75 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU