Кудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть

12 Март 2020 2020-03-12T16:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

При текущих ценах на нефть и курсе доллара экономика России не покажет никакого роста. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Если бы мы сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня (…) цена (нефти) примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, то мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей», - заявил он.

Кудрин отметил, что прогноз по цене черного золота в пределах 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу американской валюты в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет. В связи с этим глава Счетной палаты призвал «исходить из новых реалий».

По его словам, на данный момент «трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», но он не исключил, что цены не нефть могут быть несколько выше 40 долларов за баррель, но рост экономики будет ближе к нулевой отметке.

Напомним, 9 марта, цены на нефть упали на 30% на фоне отмены сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля обновил свои минимумы по отношению к евро и доллару. В тот же день Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось, как сохранить стабильность российской экономики. По его словам, на данный момент экономика нашей страны находится под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU