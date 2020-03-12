2020-03-12T16:10:52+03:00
Экономика

Кудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть

При этом глава Счетной палаты отметил, что на данный момент трудно предсказать основной сценарий экономического развития
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Кудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть. Фото: Михаил Климентьев/ТАССКудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

При текущих ценах на нефть и курсе доллара экономика России не покажет никакого роста. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Если бы мы сегодня ориентировались на значение сегодняшнего дня (…) цена (нефти) примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, то мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей», - заявил он.

Кудрин отметил, что прогноз по цене черного золота в пределах 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу американской валюты в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет. В связи с этим глава Счетной палаты призвал «исходить из новых реалий».

По его словам, на данный момент «трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», но он не исключил, что цены не нефть могут быть несколько выше 40 долларов за баррель, но рост экономики будет ближе к нулевой отметке.

Напомним, 9 марта, цены на нефть упали на 30% на фоне отмены сделки ОПЕК+. Вслед за этим курс рубля обновил свои минимумы по отношению к евро и доллару. В тот же день Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл экстренное совещание, на котором обсуждалось, как сохранить стабильность российской экономики. По его словам, на данный момент экономика нашей страны находится под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Национальном родительском комитете поддержали запрет высаживать детей-безбилетников из автобусов
Кудрин считает, что экономику России ждет нулевой рост из-за цен на нефть
Большинство регионов России одобрили закон о поправках в Конституцию
Коронавирус учебе не помеха: Coursera дает бесплатный доступ к курсам университетов стран, пострадавшим от пандемии
Госдума приняла закон о Всероссийской минуте молчания
В ОНК рассказали о предстоящей свадьбе экс-министра Абызова в СИЗО
Сессию Совбеза ООН приостановили из-за коронавируса
Иран экстренно запросил у МВФ 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса
Госдума приняла закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Врачи рассказали, какие продукты защитят от вирусов
Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы
Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин
ОПЕК разослала приглашения для участия в техкомитете 18 марта
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Песков: "Россия далека от эпидемии коронавируса"
В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Курс рубля на 12 марта 2020: евро выросло до 83,66 руб
Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 74,03 руб
"Враг не пройдет": индийские пограничники отпугивают обезьян в костюмах медведей