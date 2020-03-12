2020-03-12T16:23:06+03:00
Общество

В Национальном родительском комитете поддержали запрет высаживать детей-безбилетников из автобусов

Ирина Волынец уверена, что часто школьники по невнимательности не оплачивают свой проезд
Елена АКИМОВА
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В России могут запретить высаживать детей-безбилетников из общественного транспортаВ России могут запретить высаживать детей-безбилетников из общественного транспортаФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала инициативу запретить контролерам и водителям общественного транспорта высаживать детей в случае неоплаты проезда.

Ранее о данном законопроекте рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. Он отметил, что правительством одобрен соответствующий документ.

- Я считаю это совершенно правильно, поддерживаю данный запрет, - комментирует Ирина Волынец RT.

Эксперт отметила, что не лишним будет ввести ответственность для водителей и контролеров, которые нарушают данное правило.

- Их нужно привлекать к ответственности по статье «Оставление в опасности», — сказала Волынец.

По ее мнению, часто дети не специально едут «зайцами». А из-за невнимательности и большой нагрузки в школе могут забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте.

- Конечно, высаживать его — не только в мороз, но и в более тёплое время года — категорически неправильно. Более того, это опасно для жизни и здоровья ребёнка, — заключила глава Национального родительского комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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