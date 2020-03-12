В Национальном родительском комитете поддержали запрет высаживать детей-безбилетников из автобусов
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала инициативу запретить контролерам и водителям общественного транспорта высаживать детей в случае неоплаты проезда.
Ранее о данном законопроекте рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. Он отметил, что правительством одобрен соответствующий документ.
- Я считаю это совершенно правильно, поддерживаю данный запрет, - комментирует Ирина Волынец RT.
Эксперт отметила, что не лишним будет ввести ответственность для водителей и контролеров, которые нарушают данное правило.
- Их нужно привлекать к ответственности по статье «Оставление в опасности», — сказала Волынец.
По ее мнению, часто дети не специально едут «зайцами». А из-за невнимательности и большой нагрузки в школе могут забыть деньги и обнаружить это уже в транспорте.
- Конечно, высаживать его — не только в мороз, но и в более тёплое время года — категорически неправильно. Более того, это опасно для жизни и здоровья ребёнка, — заключила глава Национального родительского комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU