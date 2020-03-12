МИД Польши назвал проект «Северный поток-2» угрозой для Евросоюза
Проект газопровода «Северный поток - 2» создаёт угрозу «солидарности и энергетической безопасности» Евросоюза. Так считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика - «Газпрома»», - цитирует РБК главу внешнеполитического ведомства.
При этом, отвечая на вопрос о намерении Варшавы продлить контракт с Москвой о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию».
Отметим, что в том же интервью польский министр сообщил о желании Варшавы улучшить отношения с Москвой и выразил свою заинтересованность во встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года. В защиту проекта выступили шведский политик Карл Бильд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
ИСТОЧНИК KP.RU