МИД Польши назвал проект «Северный поток-2» угрозой для Евросоюза

12 Март 2020 2020-03-12T16:32:15+03:00

По словам главы ведомства, газопровод усилит «зависимость» Европы от «ненадёжного поставщика»

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Проект газопровода «Северный поток - 2» создаёт угрозу «солидарности и энергетической безопасности» Евросоюза. Так считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика - «Газпрома»», - цитирует РБК главу внешнеполитического ведомства.

При этом, отвечая на вопрос о намерении Варшавы продлить контракт с Москвой о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию».

Отметим, что в том же интервью польский министр сообщил о желании Варшавы улучшить отношения с Москвой и выразил свою заинтересованность во встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года. В защиту проекта выступили шведский политик Карл Бильд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU