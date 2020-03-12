2020-03-12T16:32:15+03:00
Политика

МИД Польши назвал проект «Северный поток-2» угрозой для Евросоюза

По словам главы ведомства, газопровод усилит «зависимость» Европы от «ненадёжного поставщика»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проект газопровода «Северный поток - 2» создаёт угрозу «солидарности и энергетической безопасности» Евросоюза. Так считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадёжного поставщика - «Газпрома»», - цитирует РБК главу внешнеполитического ведомства.

При этом, отвечая на вопрос о намерении Варшавы продлить контракт с Москвой о транзите газа, Чапутович заявил, что «Польша готова к любому сценарию».

Отметим, что в том же интервью польский министр сообщил о желании Варшавы улучшить отношения с Москвой и выразил свою заинтересованность во встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за американских санкций, введенных против подрядчиков газопровода в декабре прошлого года. В защиту проекта выступили шведский политик Карл Бильд, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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