Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили из-за падения индексов
В четверг, 12 марта, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены на 15 минут после падения индексов S&P 500 и Nasdaq более на 7%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
До закрытия торгов, по данным на 16.41 мск, индекс S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%, индекс NASDAQ - на 7,03 %.
Если индекс S&P 500 потеряет 13% торги будут вновь приостановлены на 15 минут. В случае падения индекса 20%, торги будут прекращены на весь день.
Напомним, что тори на Нью-Йоркской фондовой бирже останавливают уже второй раз за неделю. В понедельник, 9 марта, торги были остановлены на 15 минут после падения индексов S&P 500 на 7%, и Dow Jones – на 6,86%.
В то же время, индекс Мосбиржи также отметился падением и на данный момент составляет 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года
ИСТОЧНИК KP.RU