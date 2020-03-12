Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановили из-за падения индексов

12 Март 2020 2020-03-12T17:10:19+03:00

Фондовые торги в США третий раз за неделю открылись падением индексов S&P 500 и Nasdaq

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В четверг, 12 марта, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостановлены на 15 минут после падения индексов S&P 500 и Nasdaq более на 7%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

До закрытия торгов, по данным на 16.41 мск, индекс S&P 500 упал на 7,98%, Dow Jones – на 7,20%, индекс NASDAQ - на 7,03 %.

Если индекс S&P 500 потеряет 13% торги будут вновь приостановлены на 15 минут. В случае падения индекса 20%, торги будут прекращены на весь день.

Напомним, что тори на Нью-Йоркской фондовой бирже останавливают уже второй раз за неделю. В понедельник, 9 марта, торги были остановлены на 15 минут после падения индексов S&P 500 на 7%, и Dow Jones – на 6,86%.

В то же время, индекс Мосбиржи также отметился падением и на данный момент составляет 2300 пунктов впервые с декабря 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU