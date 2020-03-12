Названы регионы, жители которых готовы переехать ради работы

12 Март 2020 2020-03-12T17:35:52+03:00

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Сервис «Авито.Работа» провел опрос среди соискателей работы и оказалось, что четверть респондентов готовы сменить регион проживания ради работы. Большинство тех, кто ответил утвердительно проживают в Москве, Омске и Екатеринбурге.

Покинуть Москву ради трудоустройства готов каждый третий работник ( 33%). Переехать из Омска желают 32% опрошенных, а из Екатеринбурга – 30%.

Меньше всего тех, кто готов покинуть свой родной регион оказалось в Воронеже – 19%, в Нижнем Новгороде - 20%, в Самаре и Ульяновске - по 21%.

Активнее всего трудовая миграция развита у домашнего персонала. На эту категорию приходится 45% положительных ответов. Еще 41% среди строителей, госслужащих и работников НКО.

Основная причина переезда финансовая. Люди просят более высокую оплату за свой труд на новом месте. Часто ожидания между выплатами в родном регионе и новом доходят до 40 процентов, пишет «Российская газета».

Зарплатные ожидания у готовых на переезд соискателей:

Жители Омска +40%,

Жители Тольятти +39%,

Жители Волгограда + 38%,

Жители Самары, Москвы и Нижнего Новгорода + 21-23%.

ИСТОЧНИК KP.RU