Названы регионы, жители которых готовы переехать ради работы
Сервис «Авито.Работа» провел опрос среди соискателей работы и оказалось, что четверть респондентов готовы сменить регион проживания ради работы. Большинство тех, кто ответил утвердительно проживают в Москве, Омске и Екатеринбурге.
Покинуть Москву ради трудоустройства готов каждый третий работник ( 33%). Переехать из Омска желают 32% опрошенных, а из Екатеринбурга – 30%.
Меньше всего тех, кто готов покинуть свой родной регион оказалось в Воронеже – 19%, в Нижнем Новгороде - 20%, в Самаре и Ульяновске - по 21%.
Активнее всего трудовая миграция развита у домашнего персонала. На эту категорию приходится 45% положительных ответов. Еще 41% среди строителей, госслужащих и работников НКО.
Основная причина переезда финансовая. Люди просят более высокую оплату за свой труд на новом месте. Часто ожидания между выплатами в родном регионе и новом доходят до 40 процентов, пишет «Российская газета».
Зарплатные ожидания у готовых на переезд соискателей:
Жители Омска +40%,
Жители Тольятти +39%,
Жители Волгограда + 38%,
Жители Самары, Москвы и Нижнего Новгорода + 21-23%.
ИСТОЧНИК KP.RU