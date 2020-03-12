Киев расторг договоры аренды земли с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков с посольством России. Документ предполагал строительство на выделенной территории новых помещений диппредставительства.
Согласно решению горсовета Киева, участкам предоставят статус сквера.
Как передаёт «Укринформ», украинские депутаты согласовали расторжение договора ещё в феврале 2017 года. Однако, с тех пор никаких решений по исполнению договоренностей предпринято не было.
Арендуемые участки были оформлены под строительство посольства и консульства России, а также резиденции российского посла. На данный момент диппредставительство находится в другом месте.
Напомним, в 2014 радикалы напали на российское посольство в Киеве: перевернули вверх колесами несколько автомобилей, которые стоят возле диппредставительства, а также забросали здание яйцами. При этом милиция на протяжении нескольких часов не реагирует на погромы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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