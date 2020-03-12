В Норвегии отменен этап Кубка мира по биатлону из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T18:55:11+03:00

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В связи с распространением коронавируса финал Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене будет отменен, сообщает в твиттере Международного союза биатлонистов.

- Сегодня муниципалитет Осло принял решение об отмене проведения финала кубка мира по биатлону, который должен был состояться 20-22 марта, из-за опасности распространения коронавирус, - отмечается в сообщении.

- Прежде всего, Holmenkollen Skifestival как организаторы глубоко опечален данными обстоятельствами, но в то же время мы согласны с решением и рекомендацией, которая была сделана. Мы серьезно относимся к жизням и здоровью людей и нам было ясно, что мы будем следовать советам и информации, которые предоставят норвежские органы здравоохранения, - комментирует ситуацию генеральный директор Holmenkollen Skifestival, Кристин Вестгрен Сотерой.

Событие отменяется и не будет перенесено, информацию о возврате денег за билет организаторы обещают предоставить позже

Помимо кубка мира по биатлону, ряд других спортивных мероприятий был перенесен или отложен на неопределенный срок. Среди них: Чемпионат мира по фигурному катанию, женский чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по хоккею с мячом, этапы по прыжкам с трамплина, финал теннисного Кубка Федерации и другие.

Под угрозой остаются мужской чемпионат мира по хоккею в Цюрихе (8-24 марта), Олимпийские игры в Токио (конец июля - начало августа) и ЕВРО-2020 (12 Июня - 12 Июля).

ИСТОЧНИК KP.RU