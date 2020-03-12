2020-03-12T20:23:26+03:00
Происшествия

Актер театра Алексей Самойлов попал в больницу с ножевым ранением

Врачам пришлось останавливать кровь знаменитому пациенту
Елена АКИМОВА
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Актер Алексей Самойлов. ФОТО: Малый театрАктер Алексей Самойлов. ФОТО: Малый театр
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Актер Алексей Самойлов попал в больницу с ножевым ранением. Врачам пришлось останавливать мужчине кровь, но все обошлось, сейчас угрозы жизни нет.

О том, что произошло, мужчина рассказал телеканалу «360». По словам пострадавшего, сейчас он дома, врачи сделали все необходимое и отпустили его.

Оказалось, травму Самойлов получил во время приготовления пищи. Он уронил нож прямо на ногу.

- Ничего страшного не произошло, просто порезался. Готовил специальное блюдо и нож упал на ногу. Вызвал скорую приятель, потому что кровь хлестала. Видимо, нож попал в сосуд, и без врачей никак было не остановить кровь. Наложили такую специальную губку, — поделился подробностями актер.

Самойлов — младший из знаменитой актерской династии. Его актер снимался в таких фильмах, как «Сердца четырех», «Щорс», «В шесть часов вечера после войны». Наследник актера тоже попробовал себя в кино, но понял, что ему ближе театр. Он прослужил 14 лет в «Современнике» и 30 лет в Малом театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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