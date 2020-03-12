В Кремле объяснили согласие Путина на обнуление президентских сроков
На фоне распространения коронавируса нового типа ситуация в мире особенно нестабильна, в подобном положении некоторые государства принимали решения о возможности для действующего президента оставаться на своём посту. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил согласие президента России Владимира Путина с поправкой об обнулении президентских сроков.
«В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, в непростые времена огромное значение имеют стабильность и последовательность власти. При этом он отметил, что российский лидер ни о каком решении по поводу повторного выдвижения на президентский пост не говорил.
Напомним, поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, дает Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года. Она заявила, что предложить обнуление президентских сроков ее «просили не политические круги, а простые люди».
Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.
ИСТОЧНИК KP.RU