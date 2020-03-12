2020-03-12T20:26:37+03:00
Политика

В Кремле объяснили согласие Путина на обнуление президентских сроков

Песков заявил, что в непростое для страны время огромное значение имеют стабильность и последовательность власти [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле объяснили согласие Путина на обнуление президентских сроковВ Кремле объяснили согласие Путина на обнуление президентских сроковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На фоне распространения коронавируса нового типа ситуация в мире особенно нестабильна, в подобном положении некоторые государства принимали решения о возможности для действующего президента оставаться на своём посту. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил согласие президента России Владимира Путина с поправкой об обнулении президентских сроков.

«В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своём пути», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в непростые времена огромное значение имеют стабильность и последовательность власти. При этом он отметил, что российский лидер ни о каком решении по поводу повторного выдвижения на президентский пост не говорил.

Напомним, поправка, предложенная депутатом Валентиной Терешковой, дает Путину право участвовать в президентских выборах 2024 года. Она заявила, что предложить обнуление президентских сроков ее «просили не политические круги, а простые люди».

Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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