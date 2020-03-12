Мишустин подписал распоряжение о временном запрете на въезд итальянцам в Россию из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T21:17:00+03:00

Мишустин подписал распоряжение о временном запрете на въезд итальянцам в Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С пятницы, 13 марта, Россия вводит временный запрет на въезд для итальянских граждан. Соответствующие распоряжение принято на фоне распространения коронавируса в Италии. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ФСБ поручено с 00:00 13 марта временно приостановить пропуск в Россию граждан Италии и иностранцев, прибывающих с территории Италии», - говорится в распоряжении.

МВД России приостановит прием документов для оформления и выдачи приглашений в Россию итальянцам с частной целью, в целях обучения, а также для работы на территории нашей страны.

Сайт kp.ru писал, что с 13 марта Москва вводит ограничения на авиасообщения не только с Италией, но и с Францией, Испанией, Германией.

На данный момент в Италии зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки сильно зарегистрировано 188 смертельных случаев. Всего от инфекции в стране погибли более тысячи человек. 10 марта итальянские власти приняли решение закрыть на въезд и выезд всю страну.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765580" frameborder="0"></iframe> Очередь в римский супермаркет - итальянцы запасались продуктами перед карантином.

ИСТОЧНИК KP.RU